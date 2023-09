WEC, FP3 6h Fuji: Toyota resta in vetta e si candida per la pole

Toyota si candida per la pole-position alla 6h del Fuji, penultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2023. Kamui Kobayashi svetta nella graduatoria dei tempi dopo la FP3, ultimo turno prima delle qualifiche ufficiali.

Il padrone di casa ha fatto la differenza, il giapponese ha concluso la sessione con quasi mezzo secondo di scarto su Loic Duval (Peugeot TotalEnergies #94) ed Antonio Felix Da Costa (Hertz JOTA #38 Porsche), rispettivamente presenti in seconda ed in terza piazza.

Il francese ed il portoghese hanno preceduto il danese Mikkel Jensen (Peugeot TotalEnergies #93), il britannico Harry Tincknell (Proton Competition #99 Porsche) e l’inglese James Calado. Ferrari insegue al momento con la 499P #51, il vincitore della 24h Le Mans 2023 è chiamato a rifarsi insieme ai propri compagni di box in una qualifica importantissima anche in ottica campionato. Ricordiamo infatti che questo week-end potrebbe già essere potenzialmente decisivo per l’assegnazione del titolo piloti e costruttori, due graduatorie che per ora sono in mano a Toyota.

Più staccati gli altri protagonisti della top class, mentre in LMP2 è da rimarcare il giro veloce dell’Oreca #23 di Oliver Jarvis (United Autosports). Menzione d’onore anche per Davide Rigon, nuovamente al comando in GTE con la Ferrari 488 #54 di AF Corse.

Appuntamento ora da non perdere alle 7.40 (orario italiano) per le qualifiche. Si inizierà con le GTE prima di passare al turno riservato alle LMP2 ed alle Hypercar.

CLASSIFICA FP3 6H FUJI FIA WEC

1 7 FIN Hypercar H 1 Toyota Gazoo Racing LOPEZ, Jose Maria Toyota GR010 HYBRID 32 23.935 22.070 31.681 28.376 51.431 39.622 1:47.047 1:30.068 313.95 5

2 94 FIN Hypercar H 2 Peugeot TotalEnergies DUVAL, Loïc Peugeot 9X8 31 0.408 0.408 22.394 22.054 29.497 28.308 52.047 39.954 1:43.938 1:30.476 311.24 5

3 38 PIT Hypercar H 3 Hertz Team JOTA DA COSTA, Antonio Felix Porsche 963 33 0.433 0.025 22.200 22.200 28.907 28.392 51.032 39.540 1:42.139 1:30.501 313.04 5

4 93 PIT Hypercar H 4 Peugeot TotalEnergies JENSEN, Mikkel Peugeot 9X8 31 0.627 0.194 22.868 22.145 31.282 28.445 48.078 40.090 1:42.228 1:30.695 306.82 4

5 99 FIN Hypercar H 5 Proton Competition TINCKNELL, Harry Porsche 963 34 0.642 0.015 24.443 22.201 33.651 28.184 54.824 40.091 1:52.918 1:30.710 311.24 5

6 51 FIN Hypercar H 6 Ferrari AF Corse CALADO, James Ferrari 499P 34 0.730 0.088 22.828 22.029 29.971 28.281 53.339 39.669 1:46.138 1:30.798 314.87 5

7 8 PIT Hypercar H 7 Toyota Gazoo Racing BUEMI, Sébastien Toyota GR010 HYBRID 33 0.758 0.028 22.737 22.010 30.635 28.295 41.573 39.515 1:34.945 1:30.826 311.24 4

8 2 FIN Hypercar H 8 Cadillac Racing BAMBER, Earl Cadillac V-Series.R 30 0.846 0.088 22.261 22.261 30.877 28.444 50.536 39.700 1:43.674 1:30.914 309.46 4

9 5 PIT Hypercar H 9 Porsche Penske Motorsport CAMERON, Dane Porsche 963 24 1.385 0.539 14:41.140 22.272 34.802 28.329 48.269 40.091 16:04.211 1:31.453 307.69 3

10 6 PIT Hypercar H 10 Porsche Penske Motorsport LOTTERER, André Porsche 963 30 1.433 0.048 22.847 22.364 29.944 28.759 42.794 40.242 1:35.585 1:31.501 310.34 3

11 50 PIT Hypercar H 11 Ferrari AF Corse NIELSEN, Nicklas Ferrari 499P 25 1.643 0.210 6:19.536 22.274 39.121 28.685 52.615 40.362 7:51.272 1:31.711 310.34 4

12 4 PIT Hypercar 12 Floyd Vanwall Racing Team GUERRIERI, Esteban Vanwall Vandervell 680 31 2.672 1.029 23.113 22.515 32.640 28.664 52.304 40.877 1:48.057 1:32.740 308.57 5

13 23 FIN LMP2 1 United Autosports JARVIS, Oliver Oreca 07 – Gibson 31 4.190 1.518 23.615 23.419 33.135 29.293 55.400 41.365 1:52.150 1:34.258 290.32 4

14 36 FIN LMP2 2 Alpine Elf Team CANAL, Julien Oreca 07 – Gibson 31 4.527 1.855 26.021 23.285 38.569 29.410 1:02.351 41.479 2:06.941 1:34.595 289.54 5

15 22 FIN LMP2 3 United Autosports HANSON, Philip Oreca 07 – Gibson 29 4.540 0.013 23.409 23.396 29.925 29.289 56.438 41.479 1:49.772 1:34.608 291.11 4

Foto. LPS