Vuelta a EspaÃ±a 2023, Wout Poels: “Penso di essere come una bottiglia di vino: ogni anno che invecchio miglioro!”

Esulta Wout Poels nella ventesima e penultima tappa della Vuelta a España 2023. Dopo essere andato in fuga a inizio giornata, l’olandese della Bahrain-Victorious è riuscito a restare con i migliori fuggitivi fino agli ultimi metri e poi si è imposto, grazie a una grande volata, davanti a Remco Evenepoel e Pelayo Sánchez.

“Penso di essere come una bottiglia di vino: ogni anno che invecchio miglioro – ha affermato il classe 1987 dopo il successo -. Questa vittoria è davvero sorprendente per me, soprattutto perché è arrivata in una tappa davvero dura e contro degli avversari molto tosti come ad esempio Evenepoel e Soler. Sono super felice”.

Poels ha poi proseguito parlando della volata finale: “Io sapevo che c’era una curva a 350 metri di distanza, quindi ho pensato che se fossi entrato per primo in quella e fossi arrivato a tutto gas fino al traguardo, avrei avuto una buona velocità. E non posso crederci, è andata bene”.

Foto: LaPresse