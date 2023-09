Chi Ã¨ Sepp Kuss, il vincitore della Vuelta a EspaÃ±a 2023: trionfo dopo una vita da gregario. E quella fuga bidone…

Manca solamente la passerella di domani in quel di Madrid al termine, ma ora possiamo darlo per ufficiale: Sepp Kuss ha vinto la Vuelta a España 2023. Terzo Grande Giro in un anno per la Jumbo-Visma con tre corridori diversi, un’impresa eccezionale, che davvero nessuno si sarebbe aspettato.

Se su Primoz Roglic e Jonas Vingegaard di dubbi non ce n’erano, la sorpresa è ovviamente lo statunitense in Maglia Rossa che, dopo una carriera da gregario, è riuscito a togliersi la soddisfazione più importante in un palmares che fino ad oggi non è stato eccezionale.

Ma chi è Sepp Kuss? Classe 1994 ha esordito negli Stati Uniti con la Rally Racing per poi approdare nel World Tour alla Jumbo nel 2018 dopo essersi fatto notare proprio nelle corse di casa l’anno precedente. Otto successi in carriera, i primi quattro al Tour of Utah, poi due frazioni alla Vuelta, una al Tour e una al Delfinato. Un talento straordinario in salita, non sfruttato però a livello individuale, bensì da ultimo uomo per i compagni sulle montagne: in questo ruolo probabilmente il migliore al mondo.

Dodicesimo Grande Giro della carriera: come miglior risultato vanta l’ottavo posto alla Vuelta del 2021, mentre quest’anno ha chiuso dodicesimo alla Grande Boucle (al via anche della Corsa Rosa).

Foto: Lapresse