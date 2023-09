Vuelta a España 2023: volata folle, vince Geoffrey Soupe. Nono Filippo Ganna

Settima tappa completamente pianeggiante per arrivare ad Oliva alla Vuelta a España 2023. A vincere, a sorpresa, è Geoffrey Soupe: il francese non aveva mai vinto in Europa in carriera e a 35 anni fa esultare la TotalEnergies con il suo successo più importante. Resta in Maglia Rossa Lenny Martinez (Groupama-FDJ).

Prima parte di gara senza emozioni, in una giornata priva di difficoltà a livello altimetrico. All’attacco in due: José Herrada (Cofidis) e Ander Okamika (Burgos-BH). Per loro un centinaio di chilometri in avanscoperta con circa 2′ di margine, poi il plotone a recuperare e a chiudere il gap.

Sul finale, andando a preparare la volata, come di consueto velocità folli e cadute a farla da padrone: a farne le spese soprattutto Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), costretto al ritiro. I treni si sono esauriti ancor prima di approcciare l’ultimo chilometro e dunque la volata è stata veramente confusionaria.

I favoritissimi non sono riusciti a combattere per la vittoria ed è venuto fuori Geoffrey Soupe (TotalEnergies) che ha battuto il campione venezuelano Orluis Auar (Caja Rural – Seguros RGA) ed Edward Theuns (Lidl – Trek). Solo quinto Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Nona posizione per Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Foto: Obatala-photography / Shutterstock.com