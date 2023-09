Vuelta a España 2023, tappa di oggi Valladolid-Valladolid: orari, percorso, tv, favoriti. Atteso lo spettacolo nella cronometro

Torna la Vuelta a España 2023 dopo il primo giorno di riposo. Ci si aspetta subito spettacolo dalla decima tappa: partenza ed arrivo in quel di Valladolid per la cronometro individuale. Andiamo a scoprire il percorso nel dettaglio, i favoriti ed il programma.

PERCORSO DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

25,8 chilometri pressoché pianeggianti con partenza ed arrivo in quel di Valladolid, senza difficoltà altimetriche e planimetriche. L’unica insidia è un piccolo strappo posto dopo 7 chilometri, di 500 metri al 7%. Per il resto, percorso completamente per specialisti.

FAVORITI DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

L’Italia si affida a Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) per cercare la prima vittoria in questa Vuelta. Il fenomeno tricolore lancia la sfida agli uomini di classifica che si giocheranno sia il successo parziale che secondi importanti: Jonas Vingegaard e Primoz Roglic attesissimi in casa Jumbo-Visma, prima uscita da campione del mondo per Remco Evenepoel. Chi è destinato a perdere invece sono Sepp Kuss in Maglia Rossa ed Enric Mas.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Martedì 5 settembre

Decima tappa: Valladolid-Valladolid (25,8 km) (ITT)

Orario di partenza primo corridore: 13:57

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17.30 circa

DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.15

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13:45