Vuelta a EspaÃ±a 2023, Sepp Kuss: “Oggi abbiamo corso sulla difensiva, la squadra Ã¨ stata straordinaria”

Sepp Kuss si avvicina a grandi passi alla vittoria della Vuelta a España 2023. Non ci sono stati dissidi in Jumbo-Visma nella diciottesima tappa, quella della doppia ascesa al Puerto de la Cruz de Linares. Vingegaard e Roglic si sono messi a disposizione del corridore americano, che rimane quindi leader della classifica generale con 17 secondi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra danese.

Queste le dichiarazioni del classe 1994 di Durango che pregusta sempre di più la roja a Madrid: “Prima di tutto voglio ringraziare la mia squadra: i ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro, tirando per tutta la giornata e dandomi una mano negli ultimi due giri su questa salita finale. Jan [Tratnik] è tornato sotto e ha tirato alla grande e poi Jonas [Vingegaard] ha fatto un ottimo lavoro, tenendo davvero un buon ritmo per tutta la salita. Ero un po’ spaventato perché lui va fortissimo in salita! Ha tirato davvero alla grande per aiutarmi”.

Sulla tattica adottata oggi: “Oggi abbiamo utilizzato una tattica più difensiva. All’interno della squadra e tra noi tre sapevamo che vincere la Vuelta fosse sempre un traguardo più vicino. Domani sarà sicuramente una tappa più facile. ma dobbiamo restare concentrati e la tappa di sabato sarà davvero lunga e difficile. Siamo usciti fuori benissimo dalle grandi montagne, ma ci saranno ancora salite insidiose“.