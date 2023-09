Vuelta a EspaÃ±a 2023, Sepp Kuss: “Oggi la squadra Ã¨ stata perfetta, c’Ã¨ ancora molto da fare”

Un dominio totale. Tale è quello esercitato dalla Jumbo-Visma sulla concorrenza nella tappa odierna della Vuelta a España 2023. Jonas Vingegaard ha domato il Tourmalet davanti a Sepp Kuss e Primoz Roglic. Lo statunitense ha mantenuto la maglia rossa, in una classifica che ora vede i tre Jumbo davanti a tutti.

Kuss ha dunque superato brillantemente uno degli esami più duri di questa Vuelta e la sua candidatura alla vittoria finale è sempre più credibile. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Eurosport: “Oggi la squadra è stata straordinaria. Robert Gesink, in particolare, ha fatto un lavoro straordinario, sempre rimontando, sempre spingendo… E poi Wilco Kelderman è rimasto davanti per un’eternità”.

“Sapevamo che se Jonas se ne fosse andato – ha continuato il leader della generale – avrebbe costretto gli altri a chiudere permettendo a me e Primoz Roglic di stare a ruota. Per tutta la tappa, Jonas si è sentito molto bene e oggi è il compleanno di sua figlia, quindi aveva anche una motivazione in più”.

Infine sulla battaglia per la vittoria finale: “È ancora troppo presto per dire se la Jumbo-Visma vincerà la Vuelta. Oggi è stata una tappa molto difficile, domani ce n’è sarà un’altra molto dura. Siamo in un’ottima posizione e vedremo come faremo il resto dei passi”.

Foto: Eurosport