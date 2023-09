Vuelta a EspaÃ±a 2023, Santiago Buitrago e le scaramucce con Rui Costa: “Sono tattiche di corsa, ha avuto ragione”

Buon terzo posto per Santiago Buitrago, che chiude la seconda settimana della Vuelta a España con una condizione in crescendo. Il colombiano è riuscito ad entrare nella fuga di giornata nella frazione con chiusura a Leukenberri e si è giocato il successo con Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) e Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe).

Una frazione un po’ tumultuosa per lui, che ha avuto da ridire in più di un’occasione durante la corsa, soprattutto nel finale. Dopo la caduta di Kamna, lui e Rui Costa avevano l’opportunità di potersi andare a giocare il successo da soli, ma i due non hanno trovato il minimo accordo, battibeccando un po’ e permettendo al tedesco di rientrare.

Buitrago però la prende con estrema filosofia avanti alle telecamere di Eurosport: “Alla fine sono tattiche di corsa. A ruota quest’oggi si stava bene, e nel finale queste sono piccole strategie anche per creare un po’ di tensione. Alla fine ha vinto, quindi il portoghese ha avuto ragione“.

Il colombiano però pensa già al futuro: “Le gambe hanno risposto bene, un buon segnale in vista dell’ultima settimana“. Difatti con questo piazzamento Buitrago rimane comunque tredicesimo in classifica generale, ma si avvicina alla top 10: il decimo posto occupato da Joao Almeida è lontano 1’34”.

