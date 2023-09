Vuelta a EspaÃ±a 2023, l’Angliru a confronto con Mortirolo e Zoncolan: qual Ã¨ la salita piÃ¹ dura d’Europa?

La Vuelta a España 2023 affronterà nella giornata di domani quella che è in qualche modo diventata la salita simbolo della corsa spagnola. Inserito per nove volte nel percorso dal 1999, l’Altu de l’Angliru potrebbe svolgere il compito di giudice supremo per quanto riguarda la classifica e la vittoria finale.

Una salita infernale, non a caso ribattezzata “il mostro delle Asturie”, che nel passato ha visto vincere sulle sue sue durissime pendenze degli assoluti specialisti della montagna come Gilberto Simoni, José María Jiménez, Roberto Heras ed Alberto Contador, l’unico in grado di fare doppietta su queste rampe.

Secondo i dati ufficiali della Vuelta, la salita asturiana misura 12.4 km ed ha una pendenza media del 9.8%. Numeri incredibili che fanno sorgere una domanda: l’Angliru può essere considerata la salita in assoluto più dura in Europa? Per trovare una risposta dobbiamo andare a scomodare due simboli, due luoghi leggendari per il Giro d’Italia.

Parliamo ovviamente del Passo del Mortirolo e del Monte Zoncolan. Per il primo prendiamo in considerazione il versante di Mazzo, quello in assoluto più utilizzato per le corse (nonché il più duro rispetto alle alternative proposte): la caratteristica che rende il Mortirolo una salita infernale è certamente la sua costanza nelle pendenze, sempre intorno al 10-11%, che non lasciano un attimo di respiro lungo tutti gli 11 km della salita.

Anche per lo Zoncolan è dovuta una specifica, ovvero che il versante da considerare è quello da Ovaro. Su questo versante, il monte della Carnia, ha forse nessun rivale a livello internazionale: 9.8 km al 12.2% di pendenza media, con una parte centrale in cui le pendenze sono costantemente più vicine al 20% che al 10%.

Dal canto suo l’Altu de l’Angliru si difende alla grande, ma la parte iniziale della salita con pendenze relativamente “morbide” (7-8%), ci fa indicare lo Zoncolan come salita più impegnativa. Certo, gli ultimi 5 km sono quasi sempre sopra il 14% con punte anche al 20%, prima di spianare negli ultimi 500 metri. In conclusione, ognuna di queste tre mitiche salite, ha cementato il suo nome nella storia delle corse a tappe come esame supremo per ogni scalatore, ma nel complesso l’alloro di salita più dura se lo prende lo Zoncolan.

