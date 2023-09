Vuelta a España 2023: la UAE Emirates può far saltare il banco con Ayuso, Almeida e Soler

La tappa numero 8 della Vuelta a España 2023 ha, come da pronostico, proposto una splendida battaglia tra gli uomini di classifica. Il ritmo imposto dalla Jumbo-Visma lungo tutto il percorso ha portato i “big” a fare la differenza sull’ultima salita. Lo Xorret de Catì non ha mostrato grandi distacchi tra gli uomini più attesi ma ha contribuito a fare un’importante scrematura tra chi può lottare fino alla fine e chi sembra invece destinato ad allontanarsi.

Sulla durissima salita finale si sono infatti ritrovati in testa quelli che sono probabilmente gli scalatori migliori del lotto: il trio della Jumbo-Visma formato da Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Sepp Kuss, Remco Evenepoel, Enric Mas ed il trio della UAE Emirates formato da Juan Ayuso, Marc Soler e Joao Almeida.

Piuttosto sornioni finora, sono proprio questi ultimi a poter giocare un ruolo fondamentale nel continuo della Vuelta. Soltanto Soler si è realmente mosso nelle prime otto tappe, trovandosi nella fuga bidone che gli ha permesso di salire in classifica fino all’attuale secondo posto. Ayuso ed Almeida, un po’ per scelta e un po’ per caratteristiche, si sono limitati ad attendere e rispondere, facendolo sin qui molto bene. Sin qui solo la Jumbo ha attaccato sfruttando i loro numeri, chissà se riusciranno a fare altrettanto bene se dovessero trovarsi a difendere dalle azioni degli uomini del team emiratino.

Foto: LaPresse