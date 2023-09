Vuelta a EspaÃ±a 2023: la tappa di domani Pamplona-Lekunberri. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

La Vuelta a España 2023 è decisamente entrata nella fase saliente: una due giorni tutta sui Pirenei infiamma la corsa e rivoluziona la classifica generale. Domani ci sarà una frazione meno impegnativa in uno degli otto arrivi non in salita di questa corsa roja.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Si parte da Pamplona per arrivare a Lekunberri: 158,5 chilometri e 2500 metri di dislivello, con tre gran premi della montagna concentrati tutti nella seconda parte della tappa. Una prima parte che presenterà diversi sali e scendi, senza nessuna salita catalogata come gran premio della montagna. Si comincerà a fare sul serio da Estella, quando comincerà la lunga ascesa di terza categoria al Puerto de Lizarraga (19,3 km al 2,8%). Successivamente i corridori dovranno affrontare due volte il Puerto de Zuarrarrate di seconda categoria (7,3 km al 4,8%). Nel mezzo ci sarà il traguardo volante di Irutzun e la discesa finale verso il traguardo che potrebbe scompaginare le carte in tavola.

ORARI

La quindicesima tappa della Vuelta a España 2023 sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 (in pay-tv) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 13.00.

PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Domenica 10 settembre

Quindicesima tappa: Pamplona – Lekunberri (158,5 km)

Orario di partenza: 13.20 (chilometro zero alle 13.33)

Orario d’arrivo: 17.30 circa

QUINTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.00