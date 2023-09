Vuelta a España 2023: la tappa di domani Lerma-La Laguna Negra. Vinuesa. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

La Vuelta a España 2023 ha già ripreso la sua corsa. Siamo nella seconda settimana, in cui la classifica cambierà nuovamente volto. La cronometro di quest’oggi contribuirà sicuramente, ma domani la strada torna nuovamente a salire con la Lerma-La Laguna Negra. Vinuesa di 163,2 chilometri: si prenderanno così le misure per un weekend che si preannuncia frizzante.

PERCORSO

Una tappa di montagna, ma che ha il sapore interlocutorio. Il percorso è tutto in funzione dell’unica salita di giornata, situata nel finale e che non ha nemmeno le caratteristiche per creare troppo margine. 150 chilometri con il percorso leggermente frastagliato, ma che non offrirà difficoltà. Dopo lo sprint al chilometro 145 a Vinuesa, ci sono 11 chilometri in falsopiano e poi si sale verso il finale; la parte più difficile è quella centrale, con una serie di tornanti in cui si va attorno al 10% (13% max). Dopo un momento di falsopiano attorno ai -2, la strada si inerpica negli ultimi 1700 metri, con la media all’8,5% e un paio di tratti in doppia cifra.

ALTIMETRIA

VUELTA A ESPAÑA 2023, COME VEDERE LA DECIMA TAPPA

L’ottava tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 13.00.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Mercoledì 6 settembre

Ottava tappa: Lerma-La Laguna Negra. Vinuesa (163,2 km)

Orario di partenza: 13.19

Orario d’arrivo: 17.30 circa

