Vuelta a EspaÃ±a 2023, Juan Ayuso: “Spero che domani sia il mio giorno”

Juan Ayuso resta tra i grandi protagonisti della Vuelta a España 2023: lo spagnolo è giunto al quinto posto nella sedicesima tappa della corsa roja, mantenendosi al quarto posto della generale e in testa alla graduatoria riservata ai giovani.

Questo il commento del giovane della UAE Team Emirates al termine di questa giornata: “È stata una giornata pazzesca. Chapeau alla Jumbo-Visma, hanno tenuto un ritmo impressionante per tutto il giorno. È stata una tappa breve ma molto intensa. E la salita finale è stata semplicemente brutale, un po’ breve ma decisamente ripida. Devo discutere con la squadra perché non so davvero cosa non sia andato per il verso giusto dal punto di vista tattico, ma non voglio dire molto a riguardo”.

“Mi sono sentito abbastanza bene. È sempre un po’ strano quando arrivi da un giorno di riposo, ma penso che in generale la condizione sia ok. Non vedo l’ora che arrivi domani con la tappa dell’Angliru. Penso che sarà un giorno speciale. Penso che gli uomini di classifica generale punteranno alla vittoria, quindi spero che domani possa essere il mio giorno e di poter alzare le braccia al cielo“.

Foto: Lapresse