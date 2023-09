Vuelta a EspaÃ±a 2023, Juan Ayuso: “Giornata storta. Preferisco vincere una tappa che arrivare quarto”

Juan Ayuso è incappato in una giornata no. Il promettente spagnolo della UAE Team Emirates è giunto in nona posizione sul traguardo dell’Alto de l’Angliru, a 1’42” dal vincitore di giornata Primoz Roglic. L’iberico è comunque rimasto quarto in classifica generale, ma ha dato dei segni di cedimento.

Queste le sue parole al termine di una frazione particolarmente difficoltosa: “Non ho avuto le migliori sensazioni, purtroppo ho avuto una giornata storta. Quando arrivano le difficoltà in un Grande Giro, non c’è spazio per riprendersi. Ho perso abbastanza nei confronti degli altri, ma lo devo accettare. Siamo partiti con l’ambizione di provare a vincere la tappa, ma quando non ci sono le gambe, non si può fare altrimenti.

“Se domani avrò una buona giornata proverò a vincere la tappa, ma sarà più complicato perché forse arriverà la fuga. Mi sono allontanato dal podio, ma forse anche gli avversari potranno avere una brutta giornata. Preferisco vincere una tappa piuttosto che piazzarmi 4°“, ha ribadito Ayuso.

Foto: Lapresse