Vuelta a España 2023, Jonas Vingegaard: “Ho avuto problemi allo stomaco, nella quarta tappa mi sono fermato come Dumoulin”

Riparte la Vuelta a España 2023 verso un’ultima settimana durissima. Ieri il secondo giorno di riposo, con diverse conferenze stampa ed interviste ai vari protagonisti in chiave podio.

La Jumbo-Visma domina, con Sepp Kuss al comando e la coppia formata da Primoz Roglic e Jonas Vingegaard a completare la top-3. Il danese, che ha improvvisato la partecipazione al terzo Grande Giro stagionale dopo il trionfo al Tour, non è al top.

Le sue parole al canale danese TV 2 Sport: “Ho avuto più problemi con i batteri dello stomaco di quanto avessi lasciato intendere, adesso la pancia non mi dà più fastidio, ma nella prima settimana mi mancavano le forze”.

E, parlando della quarta tappa, si è paragonato all’ex compagno di squadra Tom Domoulin, entrambi costretti a fermarsi a bordo strada per espletare bisogni fisiologici. “Non è stato il momento di cui sono più orgoglioso della mia carriera è successo solo una volta. Non è stato divertente, ma può capitare. Fortunatamente, a differenza di quanto accaduto a Dumoulin, questa volta le telecamere non l’hanno notato e non mi hanno inquadrato. È la prima volta in una gara ciclistica che ho questo tipo di problema, di solito sono libero da malattie. Questa volta no e, dopo quello che ho passato, sono felice di essere ancora in corsa. Il giorno successivo per fortuna la tappa è stata tranquilla, altrimenti avrei potuto dover abbandonare le ambizioni di classifica”.

Foto: Lapresse