Vuelta a EspaÃ±a 2023, JesÃºs Herrada: “Non posso essere piÃ¹ felice di cosÃ¬, adesso continuerÃ² a divertirmi”

Grande vittoria di Jesús Herrada nell’undicesima tappa della Vuelta a España 2023. Dopo essere entrato nella folta fuga di giornata, lo spagnolo della Cofidis ha affrontato nel modo migliore l’ultima salita (La Laguna Negra, 6.5 km al 6.7% di pendenza media) e ha poi battuto allo sprint il francese Romain Gregoire (Groupama – FDJ) e il danese Andreas Kron (Lotto Dstny).

“Non puoi sapere quando avrai la tua opportunità. Ci provi, ci provi… e a volte funziona – ha affermato Herrada dopo il successo -. Sapevo che sarebbe stato un buon finale per me, ma allo stesso tempo sapevo che sarebbe stato molto difficile andare in fuga. Dopo tanti sforzi, ero lassù. È stata una grande fuga e quindi è stato complicato nel finale con corridori come Geraint Thomas, la FDJ e gli altri, ma alla fine mi sentivo bene e dunque ci ho provato”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Sono rientrato sulla testa della corsa a 300 metri dall’arrivo e poi ce l’ho fatta. Non posso essere più felice di così. L’obiettivo era vincere una tappa. Abbiamo dovuto aspettare la seconda settimana, ma ora abbiamo raggiunto un obiettivo e adesso continueremo a lottare e divertirci. Mio padre era qui alla partenza ed all’arrivo. Sono felice di avere vicino i miei parenti e questa vittoria è per loro ed anche per chi non ha potuto esserci”.

Foto: LaPresse