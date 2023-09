Vuelta a España 2023, il borsino della prima settimana: Jumbo-Visma super, ma occhio ad Evenepoel ed Ayuso

Terminata la prima lunghissima settimana della Vuelta a España 2023: nove tappe ricche di emozioni che lasciano però ancora tutto aperto in chiave classifica generale arrivati al primo giorno di riposo. Andiamo a scoprire il borsino della prima settimana.

CHI SALE

Primoz Roglic: una vittoria di tappa l’ha portata a casa, ma, soprattutto, dà l’impressione di essere uno dei più in forma in salita in gruppo. La Jumbo-Visma dà spettacolo con lui, Kuss (in maglia di leader) e Vingegaard. Attesa per la cronometro.

Enric Mas: nella corsa di casa trova sempre il salto di qualità. È praticamente appaiato agli altri big, può puntare al podio e sognare in grande.

Remco Evenepoel: una vittoria, un paio di giornate non eccellenti, ma sempre un modo di correre da vero campione. La prima settimana non è stata eccezionale anche con un po’ di sfortuna, ma il campione belga vuole assolutamente difendere il proprio titolo.

Jonas Vingegaard: la condizione non è quella dei giorni migliori, appare in semplice e pura gestione, ma nella terza settimana, nelle tappe più dure, può veramente far saltare il banco.

Juan Ayuso: il podio dell’anno scorso era stato eccezionale, quest’anno vuole addirittura far meglio. Tra i tanti fenomeni brilla anche il giovane iberico, apparso in forma smagliante.

CHI SCENDE

Aleksandr Vlasov: in salita ha sempre perso secondi dai big. Questo non è il suo anno: il russo ci prova, ma non appare assolutamente nella condizione migliore.

Geraint Thomas: partiva alla vigilia come uno dei più attesi in chiave podio, invece le cadute ed una gamba tutt’altro che ottima hanno contribuito a tirarlo fuori di classifica.

Hugh Carthy: quattordicesimo in classifica generale, un paio di minuti di ritardo dai big, ma praticamente non si è mai visto davanti.

Foto: Lapresse