Vuelta a EspaÃ±a 2023: domani il giorno di riposo. La prossima tappa Liencres Playa-Bejes: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Dopo la tappa insidiosa di oggi, ci sarà domani il secondo giorno di riposo della Vuelta a España 2023 e poi si ritornerà in strada tra due giorni (martedì 12 settembre) con la sedicesima frazione nonché la prima dell’ultima settimana del Grande Giro spagnolo.

La sedicesima frazione della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:15 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:15. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 13:45.

PERCORSO E ALTIMETRIA

In questa frazione si andrà da Liencres Playa a Bejes, per un totale di 120,1 chilometri e 2122 metri di dislivello. Il percorso sarà tutto un continuo saliscendi fino al km 115, poi inizierà la salita finale di Bejes (4,9 km all’8,5% di pendenza media e con punte del 15%).

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Martedì 12 settembre

Sedicesima tappa: Liencres Playa – Bejes (120,5 km)

Orario di partenza: 14.40

Orario d’arrivo: 17.30

