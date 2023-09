Volley, le statistiche dell’Europeo: tutte le classifiche per punti, ace e muri. In lotta anche RomanÃ²

L’Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei 2023 di volley maschile, in programma stasera (ore 21.00) al PalaEur di Roma. Diamo uno sguardo alla situazione degli azzurri nelle classifiche individuali e nelle statistiche di questa rassegna continentale alla vigilia dell’atto conclusivo. Yuri Romanò occupa il quarto posto nella classifica marcatori con 115 punti all’attivo. La graduatoria è comandata dall’olandese Nimir Abdel-Aziz con 134 punti, ma il bomber oranje non sarà in campo nella giornata odierna e potrebbe essere superato dallo sloveno Rok Mozic (126 punti e impegnato nella finale per il terzo posto). Alessandro Michieletto è decimo con 104 punti, Daniele Lavia è dodicesimo con 103 punti.

La graduatoria dei muri è dominata da tre polacchi: Lukasz Kaczmarek (22), Jakub Kochanowski (21) e Norbert Huber (18), mentre il nostro Roberto Russo è quinto con 17 stampatone. Michieletto undicesimo con 14, Giannelli è il terzo italiano a quota 11. Per quanto riguarda il servizio, invece, Alessandro Michieletto e Yuri Romanò potrebbero anche vincere la palma del migliore: lo schiacciatore è ora terzo con 13 ace, può tranquillamente superare Abdel-Aziz e l’ucraino Oleh Plotnytskyi fermi a quota 15; l’opposto insegue con 12 ace. Attenzione però al francese Antoine Brizard (11) e ai polacchi Wilfredo Leon e Jakub Kochanowski, oltre allo sloveno Tine Urnaut, che si trovano a quota 10.

Daniele Lavia è terzo nella graduatoria dell’efficienza offensiva con un superbo 61,33%, giusto alle spalle del tedesco Denys Kaliberda (61,67%). Va preso con le pinze il 72,06% di un centrale come il francese Barthélémy Chinenyeze. L’efficienza in palleggio premia i polacchi Grzegorz Lomacz (60,00%) e Marcin Janusz (58,56%), mentre Simone Giannelli è quinto con il 53,92%. Come sempre le statistiche individuali sono interessanti, ma poi vanno valutate con il giusto occhio critico: gli azzurri non occupano sempre le posizioni di vertice, ma con la forza del gruppo sono arrivati a giocarsi il titolo continentale.

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli