Volley, Finale Europei Italia-Polonia: i probabili sestetti titolari. Azzurri con la nuova formazione, Leon trascinatore

L’Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei 2023 di volley maschile, che andrà in scena questa sera (ore 21.00) al PalaEur di Roma. La nostra Nazionale sarà sostenuta da 10.000 spettatori e andrà a caccia del secondo titolo continentale consecutivo (l’ottavo della storia), fronteggiando i biancorossi come era già successo nel trionfale atto conclusivo dei Mondiali disputato dodici mesi fa a Katowice. Gli azzurri cercheranno il grande colpaccio contro un avversario di rango, desideroso di riscatto dopo il ko casalingo dell’anno scorso e di mettere le mani sul secondo trofeo europeo della propria storia dopo quello del 2009.

Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, intenso e appassionante, aperto a qualsiasi risultato. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi vogliono continuare a vincere dopo aver festeggiato tra Europei e Mondiali negli ultimi due anni. La formazione titolare dell’Italia sembra definita in tutti i suoi elementi: Simone Giannelli è l’imprescindibile capitano in cabina di regia schierato in diagonale con l’opposto Yuri Romanò, mentre Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori, al centro giocherà sicuramente Gianluca Galassi e al suo fianco dovrebbe essersi Leandro Mosca, Fabio Balaso sarà il libero.

Il condizionale accanto a Mosca è d’obbligo: il giovane si è distinto durante il tie-break nel quarto di finale contro l’Olanda e durante l’intera semifinale contro la Francia, ma attenzione al possibile recupero dall’infortunio di Roberto Russo, anche se difficilmente lo vedremo in campo. La Polonia risponderà con una formazione ormai ben delineata, anche se coach Nikola Grbic ha a disposizione cinque schiacciatori tra cui scegliere la coppia di banda. L’opposto Lukasz Kaczmarek e lo schiacciatore Wilfredo Leon saranno le due stelle, guidate dal palleggiatore Marcin Janusz. Aleksander Sliwka sarà il secondo martello, Norbert Huber e Jakub Kochanowski i due centrali, Pawel Zatorski il libero.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-POLONIA, FINALE EUROPEI VOLLEY

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Mosca, Balaso.

POLONIA: Janusz-Kaczmarek, Leon-Sliwka, Huber-Kochanowski, Zatorski.

Foto: LivePhotoSport