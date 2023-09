Volley, Italia-Turchia: probabili formazioni titolari e sestetti. Antropova o Egonu? Doppio opposto per Santarelli

L’Italia affronterà la Turchia nella semifinale degli Europei 2023 di volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) le azzurre scenderanno in campo a Bruxelles (Belgio) per fronteggiare la temibilissima compagine anatolica, fresca vincitrice della Nations League e probabilmente favorita della vigilia. Le Campionesse d’Europa hanno comunque tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e per cercare il colpaccio, in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Serbia-Olanda. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni titolari e ai sestetti di Italia-Turchia.

Punto interrogativo sulla formazione dell’Italia: giocherà ancora Ekaterina Antropova come opposto titolare oppure sarà arrivato il momento di Paola Egonu? Il CT Davide Mazzanti ha più volte mescolato le carte nelle ultime due settimane, la bomber di Scandicci ha quasi sempre giocato fin dall’inizio e all’attaccante veneta sono stati riservati soltanto alcuni scampoli di partita con il doppio cambio. Lo scherma tattico subirà una svolta in vista della partita più importante di questa rassegna continentale? Partire con Antropova e poi usare la carta Egonu dalla panchina sarebbe un’opzione valida, puntare su Egonu fin dall’inizio potrebbe spiazzare le rivali. Schierarle contemporaneamente era l’auspicio di tanti appassionati, ma appare improbabile al momento.

Per il resto sembra tutto confermato con Alessia Orro in cabina di regia, Miriam Sylla ed Elena Pietrini saranno le schiacciatrici titolari, Anna Danesi e Marina Lubian le centrali, Eleonora Fersino il libero. La ricezione ricoprirà un ruolo importante, bisognerà contenere le avversarie per agevolare il compito della palleggiatrice e offrire più soluzioni: Sylla e Pietrini dovranno dare il massimo, servirà anche un buon lavoro di Fersino, ormai preferita a Beatrice Parrocchiale.

La Turchia si presenta all’appuntamento forte di un cammino immacolato (sette vittorie consecutive), culminato con il successo contro la temibilissima Polonia ai quarti di finale (rimontando da 12-16 nel primo set e 18-21 nella seconda frazione). Il coach Daniele Santarelli, arrivato sulla panchina anatolica all’inizio di questa stagione dopo aver vinto i Mondiali con la Serbia, ha deciso fin da subito di buttare nelle mischia le due attaccanti di razza che ha disposizione: Melissa Vargas, turco-cubana in forza al Fenerbahce Istanbul, è stata confermata nel ruolo di opposto; Ebrar Karakurt, nelle ultime stagioni bomber a Novara, si è trasformata in schiacciatrice. In questo modo il tecnico ha schierato insieme le due bocche da fuoco migliori, chiedendo tanto sforzo alle compagne in ricezione.

L’urto ha retto benissimo per merito dell‘altro martello Hande Baladin e del libero Gizem Orge. Le due centrali sono espertissime e sono molto temibili a muro: Zehra Gunes ed Eda Erdem. La cabina di regia è affidata a Cansu Ozbay, che ha digerito fin da subito il nuovo schema tattico. Questa è la formazione titolare della Turchia e non cambierà oggi pomeriggio per la semifinale contro l’Italia. Nel caso in cui si decida di ricorrere a un sestetto più canonico, dalla panchina saranno disponibili le schiacciatrici Derya Cebecioglu e Ilkin Aydin.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-TURCHIA

ITALIA: Orro-Antropova/Egonu, Sylla-Pietrini, Danesi-Lubian, Fersino.

TURCHIA: Ozbay-Vargas, Karakurt-Baladin, Erdem-Gunes, Orge.

Foto: Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi