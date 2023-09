Volley femminile, l’Italia si qualifica alle Olimpiadi 2024 se… Tutte le combinazioni contro la Polonia

L’Italia affronterà la Polonia in quello che è a tutti gli effetti un autentico spareggio: chi vince si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024, chi perde dovrà affidare le proprie speranze al ranking FIVB. Si preannuncia uno scontro diretto da brividi questa sera (domenica 24 settembre, ore 20.30) alla Atlas Arena di Lodz: 14.000 spettatori spingeranno le biancorosse verso l’impresa, le azzurre dovranno inventarsi una memorabile magia in trasferta.

La nostra Nazionale, senza tante big e con moltissime assenze, si è ricompattata durante questa settimana infilando cinque vittorie e una sconfitta (contro gli USA) e proverà a insidiare il sestetto guidato da Joanna Wolosz e Magdalena Stysiak. Non ci sono appelli o combinazioni particolari, ci si gioca tutto in una partita aperta a qualsiasi risultato: chi vince si prende tutto, indipendentemente dall’entità del punteggio (3-0, 3-1 o 3-2 non fa differenza).

Chi perderà dovrà poi aggrapparsi al ranking FIVB che definirà le ultime cinque ammesse ai Giochi Olimpici (tenendo conto del criterio di rappresentanza continentale, nei fatti un posto è già nelle mani del Kenya in quota Africa e uno andrà a Cina o Giappone in quota Asia). L’Italia è ben posizionata nella graduatoria internazionale, ma la finestra si chiuderà al termine della fase preliminare della Nations League 2024 ed è meglio chiudere il discorso adesso senza trascinarsi avanti per altri mesi. Di seguito il quadro dettagliato delle combinazioni che permetterebbero all’Italia di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE…

Batte la Polonia con qualsiasi risultato.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo