Volley femminile, Ã¨ morta a 43 anni la campionessa olimpica brasiliana Walewska de Oliveira

Una terribile notizia ha scosso l’ambiente del volley femminile. Walewska Moreira de Oliveira è morta a San Paolo (in Brasile) nella giornata di giovedì 21 settembre all’età di 43 anni. La nativa di Belo Horizonte, in base alle prime ricostruzioni, sarebbe deceduta dopo essere precipitata dal diciassettesimo piano della sua abitazione. Le autorità parlano di suicidio, ma sono in corso indagini per ricostruire i dettagli della vicenda.

Walewska si era resa protagonista di una grande carriera, in cui ha conquistato la medaglia d’oro olimpica ai Giochi di Pechino 2008 con la nazionale verdeoro. La giocatrice brasiliana aveva giocato anche in Italia per tre anni, dal 2004 al 2007, in cui ha vinto praticamente tutto (scudetto, Coppa Italia, Coppa di Lega, Champions League e Coppa CEV) con la maglia di Perugia.

Con la Seleçao, Walewska si è aggiudicata anche l’argento ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 e l’argento ai Mondiali di Giappone 2006. Da aggiungere inoltre cinque successi nel Campionato sudamericano e l’edizione 2013 del Gran Champions Cup, l’ultimo grande torneo prima di lasciare definitivamente la nazionale brasiliana.

Foto: Shutterstock.com