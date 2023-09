Volley femminile, Davide Mazzanti: “Prossime tre partite decisive, USA più forti dalla Nations League”

Si entra sempre più nel vivo del girone preolimpico femminile: l’Italia guidata da Davide Mazzanti affronterà domani sera a Lodz gli Stati Uniti in un incontro che smuoverà degli equilibri nella pool C. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno, di conseguenza è importante una vittoria per avvicinarsi ulteriormente a Parigi 2024.

Alla vigilia di questo importante confronto ha parlato Davide Mazzanti tramite il sito della FIPAV: “Iniziamo con gli Stati Uniti un ciclo di tre partite che deciderà la qualificazione. Sono una squadra molto solida, con uno stile di gioco ben marcato e una fase break molto rodata. Inoltre sono profondamente diverse da quelle affrontate nella prima Pool di VNL ad Antalya e pertanto sarà un impegno molto duro”.

Il commissario tecnico azzurro si è soffermato su quelle che potrebbero essere le chiavi del match: “Dovremo essere bravi in cambio palla attaccandoli nel modo giusto e poi sfruttare bene quelle situazioni del loro gioco che potrebbero essere sfruttate attraverso il nostro gioco. Penso che i risultati delle ultime ore non cambino granché perché dovremo continuare a spingere e scendere in campo per vincere a partire dalla sfida con gli Usa consapevole che sarà una grande partita. Quando si affrontano squadre forti e la posta in palio sale, è naturale che si veda anche una pallavolo di maggiore qualità”.

Foto: Valerio Origo