Volley, Europei 2023: la Polonia ritrova Leon e batte l’Olanda! Slovenia e Germania non si fermano

La Polonia ritrova Leon, soffre ma non lascia punti per strada contro l’Olanda nella quinta giornata di gare dell’Europeo maschile che vede anche i successi netti di Slovenia, Germania e Croazia e le vittorie sofferte ma fondamentali di Romania, Repubblica Ceca e Grecia.

La Polonia si aggiudica la partita più attesa della giornata, oltre a Italia-Serbia, battendo l’Olanda non senza qualche patema con il punteggio di 3-1. Gli olandesi guadagnano un break di vantaggio nella parte centrale del primo set e lo conservano gelosamente fino al 25-23 che chiude a sorpresa il primo set a favore ella squadra di Piazza. La reazione della Polonia, con Leon in campo dall’inizio, è veemente con gli olandesi che raccolgono la miseria di 13 punti nel set successivo. La musica non cambia nel terzo set con i polacchi sempre avanti fino al 25-19 conclusivo. L’Olanda si ritrova nel terzo set e tiene la scia dei polacchi che mantengono un piccolo vantaggio, tengono bene in cambio palla e vincono 25-22. Per i polacchi 15 punti di Kaczmarek e 12 per Leon, nell’Olanda 12 punti per Abdel-Aziz.

Nello stesso girone prima vittoria per la Repubblica Ceca che riesce ad avere la meglio con il punteggio di 3-1 sulla Danimarca. Parte fortissimo la squadra ceca che domina il primo set con un secco 25-15. Nel secondo parziale reagisce la squadra danese che, nel punto a punto, si esalta e vince 25-23. Grande equilibrio anche nel terzo set con i cechi che, dopo un avvio travolgente 88-2) si fanno riprendere e riescono ad avere la meglio 29-27. La Repubblica Ceca va in fuga nella parte centrale del quarto set 816-12) e resiste al tentativo di rimonta dei danesi vincendo 25-22. Per i cechi 24 punti di Sotola e 17 di Galabov, 29 i punti di Nielsen nella Danimarca.

Nel girone dell’Italia tutto facile per la Germania che travolge con un secco 3-0 la Svizzera e resta a punteggio pieno. Partita a senso unico nei primi due set con i tedeschi che prendono il largo da subito e vincono 25-14 e 25-16. L’unica fase di equilibrio è in avvio di terzo parziale quando gli svizzeri restano in scia fino al 15-13, poi mollano la presa, vanno sotto 21-16 ed escono sconfitti 25-21. Per la Germania 10 punti a testa di Rohrs e Kaliberda, nella Svizzera Weisigk top scorer con 8 punti.

In Bulgaria secondo successo per la Slovenia che non lascia scampo alla Finlandia (3-0) e fa un passo avanti rispetto al debutto. Gli sloveni partono a rilento, vanno sotto 13-16 nel primo set ma nel finale alzano il ritmo e vincono 25-21. Netto il predominio sloveno nel secondo parziale e grande equilibrio nel terzo set con la squadra vice campione d’Europa che si impone in volata 25-23. Nella Slovenia 17 punti per Mozic, 11 per Cebulj, 10 per Urnaut. Per la Finlandia 15 punti di Hanninen.

Seconda vittoria anche per la Croazia, dopo il 3-2 all’Ucraina di ieri, con il 3-0 rifilato ad una Spagna lontana parente di quella che aveva battuto la Bulgaria al debutto. I croati rompono l’equilibrio nel finale del primo set e con un break di 7-1 vincono 25-19. Sulle ali dell’entusiasmo la Croazia vola sul 16-11 nel secondo set e non si fa più riprendere fino al 25-20. Terzo set in fotocopia con abbozzo di rimonta nel finale della Spagna che però si ferma a quota 22 punti. Per la Croazia 16 punti di Dirlic e 15 di Sedlacek, per la Spagna 13 punti di Ramon Ferragut.

E’ sempre battaglia e non mancano le sorprese nel girone D dove la Turchia, prima del suo braccio armato Lagumdzija, non al meglio fisicamente, subisce la seconda sconfitta consecutiva cedendo 3-2 alla Romania che invece conquista la prima vittoria dopo due sconfitte a fila. Primo set con i rumeni che partono meglio (16-12) e restano avanti fino al 25-22. Nel secondo parziale la risposta della Turchia che domina e vince 25-18. Rata trascina i rumeni al successo nel terzo set (25-21) e sembra avviata verso il successo sul 16-12 del quarto set quando si risvegliano i turchi, completando la rimonta per il 25-23 che trascina i rivali al tie break. La Romania parte forte (5-1) anche nel quinto set ma si fa riprendere e il finale è punto a punto con i rumeni che vincono 17-15 ai vantaggi. Nella Romania 29 punti di Rata e 19 di Bala, per la Turchia 19 punti di Subasi, 18 di Gurbuz, 16 di Bulbul.

Cinque set anche tra Portogallo e Grecia che vince 3-2 e conquista il primo successo nella competizione continentale. Parte meglio il portogallo che si porta sul 16-12 nel primo set, torna sotto la Grecia (21-10) ma i portoghesi trovano lo sprint vincendo per il 25-21 che chiude il primo set. Nel secondo parziale sulle ali dell’entusiasmo i lusitani partono forte e non si fanno più riprendere (25-19). L’ingresso dell’ex ravennate Rafa Koumentakis cambia il match con la Grecia che inizia bene nel terzo set e accorcia le distanze (25-21). Il Portogallo spegne la luce nel quarto parziale e i greci ne approfittano: 25-16. Nel tie break i portoghesi ci provano fino al 9-8, poi perdono contatto con gli ellenici che vincono15-12. Per la Grecia 28 punti di Mouchlias, 17 di Petreas e 12 di Raptis. Nel Portogallo 22 punti di Pinto e 16 di Ferreira.

Foto Cev