Volley, Egonu e Orro in campo ieri con Milanoâ€¦ e non al Preolimpico! Tra scelte e infortuni alle spalle

Paola Egonu e Alessia Orro hanno disputato la prima partita stagionale con la maglia di Milano, scendendo in campo all’Arena di Monza in occasione dell’amichevole disputata contro Busto Arsizio nella giornata di mercoledì 20 settembre. Esordio assoluto con la casacca rosablù per l’opposto, che nella passata annata agonistica aveva militato in Turchia con il VakifBank Istanbul decidendo poi di tornare in Italia. Nuova stagione con il club lombardo per la palleggiatrice, che è ormai diventata un punto di riferimento di questa società, capace di disputare le ultime due Finali Scudetto (perse entrambe contro Conegliano dopo delle autentiche battaglie sportive).

Paola Egonu ha messo a segno sei punti, la capitana Alessia Orro ha invece avuto a disposizione alcuni scampoli di incontro dopo una settimana di riposo attivo e a seguito di esami negativi riguardanti il trauma cranico riscontrato al termine della finale per il terzo posto ai recenti Europei (persa per 3-0 contro l’Olanda). Per la cronaca Busto Arsizio, allenata dal Guru Julio Velasco, ha vinto per 3-1 (19-25; 26-24; 25-19; 25-23) contro le ragazze di coach Marco Gaspari. Il tabellino parla di 14 punti per Frosini e 11 di Lualdi tra le fila delle Farfalle, 17 di Cazaute e 15 di Bajema per il Vero Volley.

Si trattava di un incontro di pre-campionato, in avvicinamento alla Serie A1 che scatterà nel weekend del 7-8 ottobre. A fare notizia, però, è il fatto che abbiamo giocato proprio Paola Egonu e Alessia Orro. Entrambe sono assenti al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si sta disputando a Lodz (Polonia) e dove l’Italia ha vinto le prime quattro partite contro Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia. Le due giocatrici non sono presenti in Nazionale, dopo aver preso parte alla deludente rassegna continentale, in cui Paola Egonu ha coperto il ruolo di panchinara di lusso (salvo poi entrare in maniera fissa nella semifinale contro la Turchia, in cui tra l’altro le azzurre erano in vantaggio per 2-1 e 18-14 prima che Melissa Vargas si destasse dal torpore) e Alessia Orro è stata la regista titolare.

Paola Egonu è assente al preolimpico con questa motivazione ufficiale, riferita dalla Federvolley in sede di convocazioni: “L’atleta azzurra, pur ribandendo il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo“. In realtà è abbastanza chiaro che ci siano delle crepe in seno al gruppo e che il rapporto tra l’opposto e il CT Davide Mazzanti non sia dei migliori.

Alessia Orro aveva invece dovuto rinuciare al preolimpico a causa del trauma cranico subito durante la finale per il terzo posto agli Europei. Prima della partenza per la Polonia erano stati eseguiti degli accertamenti neurologici clinici e strumentali che avevano dato esito negativo, ma si era preferito non rischiare. L’entità dell’infortunio fortunatamente non era così grave e infatti è riuscita a scendere in campo pochi giorni dopo per l’amichevole contro Busto Arsizio.

Al preolimpico le titolari sono Francesca Bosio ed Ekaterina Antropova. L’Italia è ora attesa dal trittico finale contro USA, Germania e Polonia tra venerdì e domenica: saranno tre partite di fuoco che determineranno le due squadre che staccheranno il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024, le azzurre sognano il grande colpaccio in modo da non doversi poi aggrappare al ranking FIVB che assegnerà gli ultimi cinque posti per i Giochi.

