Volley, Davide Mazzanti verso l’addio? “Scarsezza di risultati. Vengo giudicato, ma c’è tanta ricchezza”

L’Italia non è riuscita nell’impresa di battere la Polonia nello spareggio decisivo andato in scena davanti ai 14.000 infuocati tifosi della Atlas Arena di Lodz. Chi vinceva si qualificava alle Olimpiadi di Parigi 2024, chi perdeva doveva poi aggrapparsi al ranking FIVB. La padrone di casa hanno vinto per 3-1 (15-25; 26-24; 25-23; 25-21) e hanno staccato il biglietto per i Giochi Olimpici insieme agli USA, mentre l’Italia è al momento fuori dalla prossima rassegna a cinque cerchi. Il Bel Paese dovrà ora fare affidamento sul ranking FIVB che assegnerà gli ultimi posti a disposizione.

Davide Mazzanti ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Abbiamo sprecato qualcosa sempre nei finali di set, peccando in lucidità nei momenti clou. Loro invece hanno fatto bene in quelle situazioni riuscendo a chiudere la partita e conquistando il pass per Parigi. Noi invece non siamo stati precisi come serviva a differenza delle nostre avversarie e questo ci è costato la partita. È stata un’estate ricca di tante cose, di tante sorprese, di tante scoperte e di tante, a volte, incertezze”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Ripenso alla Nations League costellata da problemi fisici ad esempio. È stata un’estate intensa e bella nel percorso ma povera nei risultati perché nonostante tutto Nations League, Europei e Preolimpico non hanno dato i frutti sperati. Il mio lavoro viene giudicato in base ai risultati, ne sono consapevole, e pertanto faccio fatica a valutare la stagione perché la ricchezza di quanto abbiamo fatto assieme si scontra con la scarsezza di risultati”.

