Volley, come funziona il Preolimpico maschile: quante si qualificano a Parigi 2024 e il paracadute del ranking mondiale

Dal 30 settembre all’8 ottobre si disputeranno tre tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. L’Italia scenderà in campo a Rio de Janeiro (Brasile) per cercare di staccare un biglietto per la rassegna a cinque cerchi. La formula del preolimpico è molto semplice: otto squadre partecipano all’evento e si affrontano tra loro in modalità round robin (ogni formazione affronta le altre sette soltanto una volta, come se fosse un campionato con sola andata), le prime due classificate del raggruppamento conquisteranno il pass per i prossimi Giochi Olimpici.

Durante questa finestra verranno così assegnati 6 pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (due tagliandi per ciascun preolimpico). Le Nazionali che faranno festa a inizio autunno si aggiungeranno alla Francia, già qualificata in qualità di Paese organizzatori. Gli ultimi cinque posti saranno determinati in base al ranking FIVB al termine della fase preliminare della Nations League 2024. L’Italia è reduce dall’argento agli Europei e punta a un grande risultato, ma la missione non sarà delle più semplici vista la carature delle avversarie. Va però detto che gli azzurri occupano il terzo posto del ranking e questo rappresenta un importante “paracadute”.

L’Italia dovrà vedersela soprattutto con il Brasile, tenendo in forte considerazione le temibili Cuba, Germania e Iran, senza sottovalutare Ucraina e Repubblica Ceca, mentre il Qatar non incute timori. L’esordio è previsto per sabato 30 settembre contro la Repubblica Ceca.

Foto: Valerio Origo