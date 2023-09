Venezia-Spezia oggi in tv, Serie B: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Dopo la sosta per le Nazionali, riparte la Serie B 2023-2024: questa sera, alle 20.30, il programma del campionato cadetto vedrà in campo due squadre ambiziose come Venezia e Spezia, le quali andranno a caccia dei tre punti messi in palio nella quinta giornata di quest’edizione della Serie B.

Il Venezia non ha impressionato nella scorsa uscita prima della pausa: i veneti non hanno sconfitto il Cittadella, che ha costretto i corregionali a un misero punto dopo il pareggio senza reti di settimana scorsa. Gli arancioneroverdi al momento occupano la quarta posizione nella classifica provvisoria, a due punti dall’obiettivo stagionale dei Leoni Alati ma, per via dell’imprevedibilità che caratterizza questo campionato, la stagione in corso può riservare sorprese a non finire, come già visto l’anno scorso.

Avvio decisamente più complicato è stato quello dello Spezia: retrocessi in Serie B dopo lo spareggio salvezza con il Verona dell’anno passato, non hanno per nulla convinto nelle prime tre partite di questa stagione, ottenendo solamente un punto con il Sudtirol, per poi perdere malamente con il Catanzaro e di misura con il Como. Per riavvicinarsi alle prime posizione, alle Aquile toccherà sin da subito mettere punti in cascina.

La sfida tra Venezia e Spezia, il cui via è programmato per le 20.30 di oggi allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà trasmessa in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre la diretta streaming è garantita da DAZN, Sky Go e Now Tv.

