Vela, al via ad Ancona i Campionati Italiani Classi Olimpiche 2023 con oltre 270 equipaggi impegnati

Cominciano quest’oggi con la prima giornata di regate i Campionati Italiani Classi Olimpiche 2023 di vela, in programma ad Ancona fino a domenica 1° ottobre. In palio i prestigiosi titoli nazionali assoluti nelle specialità che faranno parte del programma a cinque cerchi l’anno prossimo nelle acque di Marsiglia in occasione dei Giochi di Parigi 2024.

Sono circa 275 gli equipaggi complessivi iscritti a questa edizione dei CICO, con la flotta più numerosa che si conferma come di consueto quella degli ILCA (66 uomini nell’ILCA 7 e 43 donne nell’ILCA 6). Occhi puntati in queste categorie su Lorenzo Brando Chiavarini (5° agli ultimi Mondiali), Chiara Benini Floriani (terza al Test Event olimpico), Silvia Zennaro (presente alle Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2021) e la giovane promessa Emma Mattivi (campionessa del mondo Under 19 in carica).

Nella classe acrobatica 49er partecipano 8 coppie maschili e 5 femminili, mentre nel 470 misto c’è curiosità per vedere all’opera il nuovo duo composto da Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini. Si preannuncia un bellissimo duello nell’IQ Foil femminile tra la campionessa mondiale 2022 Marta Maggetti e la padrona di casa anconetana Giorgia Speciale, mentre in campo maschile il favorito sarà sicuramente il bronzo iridato Nicolò Renna. Attesa anche per il Formula Kite, dopo il recente doppio podio europeo siglato da Riccardo Pianosi e Lorenzo Boschetti.

“Domani inizieranno i Campionati Italiani Classi Olimpiche, un evento di straordinaria importanza che precede l’appuntamento olimpico del prossimo anno. Questi campionati rappresentano un banco di prova cruciale per i nostri atleti e offrono loro l’opportunità di misurarsi con alcuni dei migliori velisti del mondo. La scelta di Ancona come sede per questo evento non è casuale. È parte della nostra strategia di portare eventi velici di rilevanza nazionale e internazionale in tutto il territorio italiano”, ha dichiarato ieri Francesco Ettorre al sito federale.

“Vogliamo coinvolgere e rendere protagonisti i club velici di diverse regioni, diffondendo la passione per la vela e valorizzando le risorse naturali e le strutture nautiche del nostro paese. I Campionati Italiani Classi Olimpiche saranno un momento di grande competizione, ma anche di condivisione e crescita per la nostra comunità velica. Sono certo che Ancona saprà accogliere atleti, allenatori e appassionati con la sua ospitalità e offrire un palcoscenico straordinario per questo evento. Invito tutti gli amanti della vela a seguire da vicino questa manifestazione e a sostenere i nostri atleti mentre si preparano per queste sfide“, conclude il Presidente della FIV a margine della cerimonia inaugurale della manifestazione.

Foto: Pagina FB FIV