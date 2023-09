US Open, Sinner-Wawrinka: le quote per le scommesse. Bookmakers schierati per il terzo turno

Jannik Sinner affronterà Stan Wawrinka al terzo turno degli US Open 2023. Si tratta di un match insidioso per il tennista italiano, chiamato a fronteggiare il veterano svizzero vincitore di tre Slam nel corso della sua lunga carriera. L’altoatesino, reduce dalla netta vittoria nel derby con Lorenzo Sonego, ha tutte le carte in regola per sbarazzarsi anche dell’elvetico e proseguire la propria carriera sul cemento di New York, ma dovrà stare molto attento ad un avversario particolarmente solido.

Jannik Sinner occupa attualmente il sesto posto nel ranking ATP, ma facendosi strada nell’ultimo Slam della stagione potrebbe anche diventare il numero quattro al mondo, superando i già eliminati Stefanos Tsitsipas e Holger Rune. Il nostro portacolori insegue gli ottavi di finale, da disputare probabilmente contro il tedesco Alexander Zverev, ma l’ostacolo odierno andrà preso con le pinze: ha vinto gli ultimi tre precedenti, ma i primi due incroci a inizio carriera non gli avevano sorriso.

Le quote per le scommesse parlano chiaro: la vittoria di Jannik Sinner è quotata a 1.12, mentre l’affermazione di Stan Wawrinka è data a 6,50. I bookmakers prevedono dunque una comoda vittoria per l’azzurro, con un premio probabilmente più basso del previsto considerando la caratura del rivale. Se si scommettono 10 euro se ne portano a casa soltanto 11,20 in caso di successo dell’altoatesino.

QUOTE PER LE SCOMMESSE SU SINNER-WAWRINKA

VITTORIA SINNER: 1,12

VITTORIA WAWRINKA: 6,50

Foto: Lapresse