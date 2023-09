US Open, Daniil Medvedev ironizza: “Uno spettatore mi disturbava, passerà la notte a dire Vamos…”

Ironico e geniale. Daniil Medvedev fa sempre parlare di sè in qualche modo e non ci si riferisce solo al tennis. Il russo (n.3 del mondo) si è imposto nel terzo turno degli US Open 2023 contro l’argentino Sebastian Baez, con il punteggio di 6-2 6-2 7-6 (6), andando sotto di un break nel terzo parziale e dovendo annullare un set-point al suo avversario.

Missione compiuta per Daniil, che però nell’intervista di rito a fine match ha dato spettacolo. Non è un mistero che a Medvedev diano particolarmente fastidio le “interferenze” del pubblico nel corso del gioco. Il riferimento è al baccano tra prima e seconda di servizio.

Un aspetto che il giocatore nativo di Mosca ha analizzato a proprio modo: “Grazie a tutti quelli che non hanno urlato tra la mia prima e seconda di servizio. C’era però uno spettatore, magari ha una fidanzata o un moglie che non so come dormirà…Era particolarmente su di giri e trascorrerà la notte nel dire “Vamos, vamos” senza mai fermarsi. Mi spiace per lui“.

Daniil Medvedev to the US Open crowd:

“Thanks to all the guys who don’t shout between 1st & 2nd serve. There’s 1 guy, I don’t know if he has a wife. I don’t know how she’ll sleep bc he’s so pumped up he’s gonna end the night saying ‘vamo!’ nonstop. I feel sorry for him” pic.twitter.com/uIsE0nXuGx

