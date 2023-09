US Open 2023, Matteo Berrettini: “Non è il modo in cui speravo finisse il torneo…”

In attesa dei risultati. Matteo Berretini sta vivendo giorni e ore molto complicati. L’infortunio alla caviglia del piede destro, nel corso del secondo turno degli US Open 2023 tra il romano e il francese Arthur Rinderknech, ha costretto al ritiro il giocatore italiano, nel momento in cui il punteggio non gli sorrideva (6-4 5-3).

Dopo il silenzio, Matteo ha scritto un post sul suo profilo Instagram, rivolgendosi ai suoi Followers e anche a chi ha interesse nel sapere le sue condizioni. Allo stato attuale delle cose, il tennista nostrano non sa ancora quale sia l’entità della lesione subìta.

“Sicuramente non il modo in cui speravo finisse il mio US Open. Siamo in attesa di sapere i risultati dei controlli effettuati, avendo collaborato a piena con il personale medico. Ringrazio tutti per i messaggi, vi fornirò al più presto aggiornamenti“, le parole del classe ’96 del Bel Paese.

POST SU INSTAGRAM DI MATTEO BERRETTINI

Una situazione difficile, considerata anche la classifica poco favorevole. Secondo l’ultimo aggiornamento, Berrettini è n.65 del mondo per via dei 360 punti che “scadevano” in corrispondenza del Major, ricordando i quarti di finale raggiunti l’anno scorso. Si spera che l’infortunio non sia troppo serio, consentendo all’atleta di riprendere nel percorso. Chiaramente, la sua presenza nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis a Bologna (12-17 settembre) è altamente improbabile.

Foto: LaPresse / Olycom