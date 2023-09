US Open 2023: Lucia Bronzetti lotta con coraggio, ma finisce il cammino a New York. Qinwen Zheng va agli ottavi

L’avventura di Lucia Bronzetti agli US Open 2023 termina al terzo turno, pur con una partita nei fatti molto buona e in cui, anzi, qualcosa da recriminare ce l’ha. L’azzurra deve cedere il passo alla cinese Qinwen Zheng, la maggiore delle speranze del suo Paese: la numero 23 del seeding s’impone per 6-3 4-6 6-4 e attende una tra la tunisina Ons Jabeur e la ceca Marie Bouzkova, che saranno impegnate quando nella Grande Mela sarà sera. Non ci sono più, dunque, giocatrici del nostro Paese nel tabellone femminile.

Partenza molto buona di Bronzetti, che riesce spesso a dar fastidio a Zheng sul servizio. Una prima palla break l’ha già nel game d’apertura, con la cinese che alterna un doppio fallo a errori gratuiti, ma è l’italiana ad andarsi sostanzialmente a prendere la seconda chance e salire sul 2-1. Bronzetti, però, commette tre doppi falli nel quarto gioco, compreso quello che significa 2-2. Due ulteriori chance per la riminese vengono cancellate da altrettanti vincenti di Zheng, La cinese allunga ancora sul 4-2, tiene un difficile settimo game e poi chiude il set per 6-3.

L’italiana riesce ad aprire il secondo parziale portando a casa il lottato primo gioco. I minuti successivi non vedono nessuna delle due tenere la battuta a zero, ma ai vantaggi non ci si arriva mai e nemmeno a doversi giocare quei turni in situazioni svantaggiose. Il tutto va avanti fino alla metà del set, poi Bronzetti deve fronteggiare anche un difficile settimo game, che diventa infinito: 26 punti, tre chance di 4-3 Zheng, che però alla quarta riesce a rompere l’equilibrio. Il controbreak della riminese arriva però subito, e non è finita qui: degli ultimi nove punti ne vince otto, approfittando di un serio passaggio a vuoto della cinese, e trascina la sfida al terzo per 6-4.

Il terzo set si apre con un altro gioco piuttosto lottato, ma che vede Zheng strappare subito la battuta a Bronzetti, per poi confermare il break e salire sul 2-0. Quel che accade successivamente suona da vera e propria sorpresa per la cinese, con l’azzurra che non solo si riprende, ma infila una serie di quattro giochi consecutivi che la fa sognare molto più di quanto qualunque scommessa avrebbe mai fatto pensare. Il momento d’oro della riminese, però, finisce qui: o meglio, ha una palla del 5-2, ma i game iniziano ad andare tutti dall’altra parte. Ed è così che arriva, dopo una lotta infinita, il 6-4 che manda Zheng agli ottavi.

Due ore e 41 minuti: questa la durata di un match nel quale è soprattutto la cinese a fare la partita con 32 vincenti e 43 errori gratuiti, a fronte dei 15-32 di Bronzetti. Ad ogni modo, il risultato di questa trasferta newyorkese porterà l’azzurra al numero 61 (al momento), con una risalita di 15 posti.

