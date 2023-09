US Open 2023, Jannik Sinner: “Avvicinato in risposta dal terzo set, ho giocato meglio i punti importanti”

Anche Jannik Sinner è agli ottavi di finale degli US Open. Per la terza volta in cinque partecipazioni l’altoatesino è tra i migliori sedici dello Slam statunitense; c’è voluta più fatica del previsto per superare Stan Wawrinka, tirato a lucido fisicamente parlando ma che ha capitolato in quattro set.

“Bellissimo giocare su questo campo, vedere questo grande pubblico – afferma nell’intervista post gara – sono contento della mia performance, penso di essermi ben comportato soprattutto nei momenti chiave della partita“.

Ai microfoni di SuperTennis il numero 6 al mondo entra più nel dettaglio tecnico della sfida: “Tutti e due non abbiamo giocato una gran partita, ma nei punti importanti di primo, terzo e quarto set ho fatto meglio di lui. Nel secondo sono calato, ho fatto un po’ più fatica, ma in uno Slam non puoi sentirti sempre bene ad ogni punto. Questa vittoria mi darà fiducia“.

Dopo aver perso il secondo set, Jannik ha cambiato qualcosa nella sua tattica: “Ho provato a stare più vicino in risposta. Non era semplice giocare oggi, c’era anche un po’ di vento. Forse ho servito anche un pochino meglio, la cosa più importante è che ero attento mentalmente, volevo partire meglio nel terzo e nel quarto set. C’è stata la reazione dopo il secondo set e ne sono contento“.

Proprio in questo torneo, contro Wawrinka, Jannik faceva il suo debutto Slam. Tanta la strada fatta da allora: “Sono contento del mio percorso e so che posso fare meglio certe cose. Prima della partita ho pensato un po’ a questo, io sono cresciuto. Devo essere contento e speriamo di andare avanti“.

Foto: LaPresse