US Open 2023, Jannik Sinner in lacrime dopo il ko contro Zverev: “Non sono stato all’altezza, imparerò!”

“Una sconfitta che fa male“. Così si era espresso Jannik Sinner dopo il ko contro Alexander Zverev, nella partita valida per gli ottavi di finale degli US Open 2023 di tennis. L’altoatesino è stato battuto dal teutonico in un match di quasi cinque ore, perdendo nuovamente al quinto set come gli era già capitato più volte in passato. Il sogno americano, dunque, per Jannik è sfumato e la delusione è molta.

Alle telecamere, infatti, non è sfuggito il momento dell’uscita dal campo dell’altoatesino che, per la prima volta in maniera così evidente, si è lasciato andare alle lacrime. Una reazione normale, dettata dalle aspettative che erano riposte in questo torneo, essendo comunque un giocatore che nel corso dell’anno si è costruito un nome di un certo peso nel circuito.

Nelle ore successive, Sinner ha poi postato sui social un messaggio in cui ha voluto salutare New York ed esprimere in poche parole le sue sensazioni: “Non è stata la mia serata ieri. Una grande battaglia, ma alla fine non sono stato all’altezza. Imparerò da questo“.

L’appuntamento prossimo più vicino saranno i match di Bologna, validi per la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis a Bologna (12-17 settembre) nelle quali il ragazzo di San Candido cercherà di smaltire tutte le sensazioni negative per trasformarle in positive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)

What an effort from Jannik Sinner pic.twitter.com/L8NQspGBE5 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2023

Foto: LaPresse