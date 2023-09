Udinese-Fiorentina oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

La quinta giornata di Serie A si concluderà in questa domenica con cinque partite da giocare. Alle 15.00 sarà il momento del match tra Udinese e Fiorentina alla Dacia Arena di Udine, con i bianconeri che cercano la prima vittoria in stagione contro i viola che vengono da un pareggio bruciante in Conference League.

Bianconeri che hanno parecchi problemi in difesa, con Kabasele ed Ebosse infortunati e la possibilità di utilizzare Kristensen in difesa. Non è ancora arrivato il momento del Tucu Pereyra, che partirà dalla panchina. Tra i viola fuori Nico Gonzalez, infortunatosi in Conference League, chance dunque per Brekalo nel 4-2-3-1 di Italiano. In avanti Nzola in vantaggio su Beltran.

La sfida tra Udinese e Fiorentina, il cui via è programmato per le 15.00 di domenica alla Dacia Arena di Udine, sarà visibile in streaming su DAZN. Per gli abbonati alla piattaforma streaming e a Sky, disponibile la visione su Sky Zona DAZN 2 (canale 215).

CALENDARIO UDINESE-FIORENTINA SERIE A 2023-2024

Domenica 24 settembre

Ore 15.00 Udinese-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA UDINESE-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Zona DAZN 2 (canale 215 Sky, solo per abbonati NOW e Sky)

Diretta streaming: DAZN.

UDINESE-FIORENTINA: PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Sottil

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Foto: Lapresse