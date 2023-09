Tutti gli infortunati e gli indisponibili in Serie A (16-18 settembre): chi non puÃ² giocare nel weekend. Out Politano per il Napoli

È tutto pronto: sta ufficialmente per ritornare la Serie A 2023/2024. La massima serie italiana durante il weekend che sta per arrivare, allieterà le giornate dei tanti supporters e appassionati di calcio. Dopo la lunga sosta di due settimane, in cui abbiamo visto impegnate le Nazionali sparse per il mondo, sarà nuovamente il momento del campionato. Andrà in scena il 4° turno della competizione e le partite interessanti saranno molte, proprio cominciando dalla gara che aprirà le danze: si tratta di Juventus-Lazio.

E dando un occhio agli indisponibili e infortunati per questo turno, torna il nome di Pogba che non sarà del match. Il francese è ancora in attesa delle controanalisi sul campione B dell’urina, la stessa dove sono state trovate tracce di testosterone. Vedremo come la storia si evolverà ma, nel frattempo, Pogba rimarrà indisponibile.

Stessa sorte anche per Politano che, nell’uscita con la maglia della Nazionale italiana contro la Macedonia, ha rimediato un’elongazione al soleo. Il calciatore con ogni probabilità recupererà nel corso della prossima settimana, saltando così il Genoa. Ma ecco di seguito l’elenco completo degli indisponibili squadra per squadra

SERIE A, 4a GIORNATA: INFORTUNATI E INDISPONIBILI

Atalanta

Indisponibili: Touré

Bologna

Indisponibili: Soumaoro, Saelemaekers

Cagliari

Indisponibili: Lapadula, Rog, Petagna

Empoli

Indisponibili: Caprile, Maldini

Fiorentina

Indisponibili: Castrovilli, Ikoné, Pierozzi, Mina

Frosinone

Indisponibili: Lulic, Kalaj, Frattali

Genoa

Indisponibili: Messias, Vogliacco

Verona

Indisponibili: Henry, Hrustic, Braaf

Inter

Indisponibili: –

Juventus

Indisponibili: De Sciglio, Pogba

Lazio

Indisponibili: –

Lecce

Indisponibili: –

Milan

Indisponibili: Bennacer

Monza

Indisponibili: Bettella, D’Ambrosio

Napoli

Indisponibili: Politano

Roma

Indisponibili: Aouar, Kumbulla, Abraham, Mancini, Pellegrini, Renato Sanches

Salernitana

Indisponibili: Daniliuc, Bronn, Valencia, Maggiore, Stewart

Sassuolo

Indisponibili: Alvarez, Defrel, Obiang

Torino

Indisponibili: Djidji, Popa

Udinese

Indisponibili: Deulofeu, Ehizibue, Pafundi, Masina, Padelli, Brenner, Davis, Semedo

Foto: LaPresse