Tour of Britain 2023: Olav Kooij detta ancora legge allo sprint, Persico appena fuori dalla top10

Due tappe, due vittorie per Olav Kooij al Tour of Britain 2023. Il giovane neerlandese della Jumbo-Visma cala il bis in una delle volata forse più semplici della sua ancora giovane carriera mantenendo il primato in classifica. Per lui si tratta della 10a vittoria in stagione, nonché già la numero 54 per il suo team.

Tappa breve e corsa a velocità altissime con partenza ed arrivo a Wrexham, in Galles. In fuga ci vanno quattro corridori appartenenti a squadre “minori”: Jacob Scott, Callum Ormiston, Finn Crockett e Abram Stockman. I primi ad arrendersi sono Scott e Ormiston, mentre Crockett e Stockman vengono ripresi al cartello dei -13 km dal traguardo.

Da lì parte un finale furioso in cui tutte le squadre provano a stare davanti sulla sede stradale molto stretta e forse anche pericolosa del comune gallese. Le squadre più attive sono BORA hansgrohe e Jumbo-Visma, con dsm-firmenich e INEOS Grenadiers pronte ad intervenire.

L’accelerazione definitiva la porta Edoardo Affini, con Wout van Aert e Olav Kooij alle sue spalle. A 1.2 km dal traguardo Tobias Lund Andresen della dsm finisce a terra rovinosamente creando un buco in testa al gruppo. Si “salvano” solo i tre della Jumbo insieme a Danny van Poppel e Sam Bennett della BORA.

Affini si sfila ai -500 metri lasciando a Van Aert il compito di scortare Kooij fino all’apparentemente semplice successo. Van Poppel chiude secondo davanti a Van Aert ed un Bennett mai in grado di lanciare il suo sprint. Da segnalare un ottimo Davide Persico che chiude 11°, giocandosela con sprinter ben più esperti di lui.

