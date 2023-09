Tennis, Lorenzo Musetti diventerÃ  padre nella prossima primavera

La vittoria in doppio in coppia con Lorenzo Sonego, l’onore di vestire la maglia della Nazionale in Coppa Davis e anche splendide notizie personali per quanto riguarda Lorenzo Musetti. Il 21enne carrarino diventerà padre per la prima volta nella prossima primavera.

Musetti aveva annunciato la sua relazione con Veronica Confalonieri nello scorso dicembre, quando postò varie foto insieme a lei sia alle Maldive che ai Supertennis Awards. Confalonieri era già legata al mondo del tennis, poiché la sorella di Veronica, Valentine, è la moglie del tennista ligure Gianluca Mager.

Il tennista azzurro ha condiviso la notizia inizialmente con i compagni di squadra e con il capitano presenti a Bologna, per poi diffonderla a tutti. Il figlio o la figlia dovrebbe nascere nel prossimo marzo. Da parte OA Sport i più sinceri auguri a Lorenzo, Veronica e le loro famiglie.

Foto: Victor Velter / Shutterstock.com