Superbike, Toprak Razgatlioglu domina Gara-1 del GP di Francia e si porta a -55 da Bautista, solo 10Â°

Toprak Razgatlioglu si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Francia, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale superbike 2023, andando a riaprire i discorsi anche a livello di titolo iridato. Sul tracciato di Magny-Cours, baciato da un caldo sole estivo, Alvaro Bautista ha avuto un problema tecnico che lo ha limitato, costringendolo a chiudere in decima posizione.

A questo punto la classifica generale vede lo spagnolo della Ducati sempre al comando con 433 punti, ma il suo rivale turco si fa sotto e si porta a 378 e riduce il margine a “soli” 55 punti, consegnandoci un finale di stagione ancora tutto da vivere.

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ha vinto con un margine di 2.6 secondi su Michael Ruben Rinaldi (Ducati), mentre completa il podio Jonathan Rea (Kawasaki) a 4.7. Quarta posizione per lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 6.2, quinta per Danilo Petrucci (Ducati) a 8.9, mentre è sesto Andrea Locatelli (Yamaha) a 9.7. Settima posizione per il britannico Scott Redding (BMW) a 9.9, ottava per il suo connazionale Alex Lowes (Kawasaki) a 10.7, quindi nono il tedesco Philipp Oettl (Ducati) a 12.6 mentre chiude la top10 Alvaro Bautista (Ducati) a 13.2. Non va oltre la 17a posizione Axel Bassani (Ducati) a 35.5, mentre non ha concluso la gara Lorenzo Baldassarri (Yamaha)

LA GARA

Le sorprese iniziano già prima dello spegnimento dei semafori. Dopo il giro di ricognizione, infatti, la procedura di partenza viene abortita per problemi tecnici, per cui il via viene ritardato di qualche minuto. Dopo un secondo giro di allineamento, la prima manche ha potuto scattare. Bautista prende subito il comando davanti a Rinaldi e Gerloff, quindi Razgatlioglu e Rea. Razgatlioglu inizia subito a rimontare e all’inizio del secondo giro è già negli scarichi di Bautista, quindi Rea rischia la caduta e scivola in settima posizione. Il turco della Yamaha è scatenato, tanto da passare il leader della classifica generale in conclusione della seconda tornata, prendendo la vetta della gara.

Passano pochi metri e arriva la clamorosa sorpresa di giornata. Bautista accosta in uscita dal tornate Adelaide, con una Ducati che sembra averlo abbandonato. Nel breve volgere di pochi secondi la moto torna a rianimarsi, ma lo spagnolo ora è 24° e ultimo a 5.1 secondi dal primo pilota che lo precede. Davanti Razgatlioglu prova a scappare, inseguito da Rinaldi e Rea. L’italiano mette sotto pressione il pilota della Yamaha, che sbaglia e lascia campo aperto al ducatista.

Si arriva a metà gara con Rinaldi al comando con Razgatlioglu in scia, mentre Rea perde terreno e accusa già 1.7 secondi. Bautista prosegue nella sua rimonta ed è 16° a 16.8 secondi dalla vetta. Il duo di testa regala emozioni curva dopo curva, con Razgatlioglu che supera Rinaldi a 7 giri dalla fine, mentre Bautista si porta in 14a posizione. Dopo aver preso il comando delle operazioni, il portacolori della Yamaha se ne va e getta le basi per il successo che va a cogliere in carrozza.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP FRANCIA 2023 SUPERBIKE

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’38.821 1’37.060 292 296

2 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 2.656 +2.656 1’39.614 1’37.081 273 289

3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 4.773 +2.117 1’38.645 1’37.213 287 290

4 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 6.266 +1.493 1’38.279 1’37.302 282 291

5 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 8.987 +2.721 1’38.195 1’37.566 289 290

6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.740 +0.753 1’38.661 1’37.666 279 292

7 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 9.916 +0.176 1’38.444 1’37.591 282 292

8 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 10.760 +0.844 1’38.612 1’37.317 281 290

9 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 12.623 +1.863 1’39.011 1’37.721 278 284

10 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 13.250 +0.627 1’37.285 1’36.911 290 293

11 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 14.921 +1.671 1’39.311 1’37.466 277 293

12 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 21.932 +7.011 1’38.848 1’37.917 280 295

13 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 22.213 +0.281 1’39.401 1’37.656 281 287

14 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 24.004 +1.791 1’41.279 1’37.941 288 295

15 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 25.699 +1.695 1’39.269 1’38.219 283 287

16 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 31.246 +5.547 1’39.902 1’38.428 286 290

17 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 35.579 +4.333 1’39.391 1’38.667 283 283

18 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 55.958 +20.379 1’39.806 1’39.741 280 283

19 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 57.052 +1.094 1’40.574 1’39.732 275 281

20 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1′ +4.635 1’40.859 1’39.854 283 284

21 38 SOOMER Hannes Honda CBR1000 RR-R > 1′ +4.293 1’41.474 1’39.756 277 293

OUT 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’38.721 276 283

OUT 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’39.923 253 276

OUT 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1’38.515 221 284

Foto: Valerio Origo