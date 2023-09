Superbike, Jonathan Rea conquista la Superpole ad Aragon davanti ad Alvaro Bautista. 4Â° Locatelli e 5Â° Rinaldi

Il sussulto del vecchio leone. Jonathan Rea ha fatto sua la Superpole del GP d’Aragon, round del Mondiale 2023 di Superbike 2023. Sul tecnico e complicato circuito iberico, il nord-irlandese ha fatto la differenza in sella alla Kawasaki.

Rea ha guidato magistralmente la ZX-10RR, stampando il crono di 1’47.973 a precedere di 0.351 il leader della classifica generale, Alvaro Bautista (Ducati), e di 0.550 il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Vedremo come Bautista affronterà dalle 14.00 gara-1 nell’ormai classico confronto con Rea e Razgatlioglu.

Un time-attack nel quale in casa Italia Andrea Locatelli ha tenuto alto il vessillo tricolore in sella alla R1, quarto distanziato di 0.737 dalla vetta, a precedere l’altro pilota italiano, su Ducati, Michael Ruben Rinaldi (+0.831). Una top-10 nella quale vi è anche l’ottimo Axel Bassani su Ducati, che ha concluso in settima piazza a 0.936 dal pole-man.

A completare il quadro dei migliori dieci ci sono lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 0.903 in sesta piazza, il tedesco Philipp Oettl (Ducati) ottavo a 1.027, l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 1.058 e l’americano Garrett Gerloff (BMW) decimo a 1.110.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP ARAGON 2023 SUPERBIKE

1 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’47.973

2 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’48.324 +0.351

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’48.523 +0.550

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’48.710 +0.737

5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’48.804

6 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’48.876 +0.903

7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1’48.909 +0.936

8 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1’49.000 +1.027

9 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’49.031 +1.058

10 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1’49.083 +1.110

11 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 1’49.256 +1.283

12 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’49.418 +1.445

13 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 1’49.556 +1.583

14 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 1’49.738 +1.765

15 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1’49.917 +1.944

16 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’50.005 +2.032

17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’50.052 +2.079

18 99 MARINO Florian Kawasaki ZX-10RR 1’50.509 +2.536

19 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’51.040 +3.067

20 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1’51.135 +3.162

21 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’51.184 +3.211

22 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 1’51.249 +3.276

23 16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR 1’51.691 +3.718

24 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1’52.863 +4.890

NQ 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 0

Foto: Valerio Origo