Su che canale vedere Italia-Ucraina stasera? Programma, orario, tv e streaming

Una partita importante, importantissima per il destino dell’Italia per la qualificazione agli Europei 2024 che saranno di scena in Germania. Stasera gli azzurri di Luciano Spalletti se la vedranno contro l’Ucraina a Milano, in palio tre punti assai importanti per il secondo posto nel raggruppamento C.

Ciro Immobile e compagni sono a quattro punti dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, e non sono riusciti ad accorciare sulla selezione di Rebrov, capace di strappare un buon pari in casa contro l’Inghilterra. Per mettere immediatamente le cose a posto, c’è bisogno di un successo che permetterebbe all’Italia di raggiungere la stessa Ucraina in classifica, ma con una partita giocata in meno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà la diretta live sul nostro sito OA Sport.

Ore 20.45 – Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su RaiPlay. Diretta Live su OA Sport.

