Luciano Spalletti: “Dobbiamo essere contenti. Venti giorni di pressione totale”

Il ct della Nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, subito dopo il match contro l’Ucraina, terminato con il risultato di 2-1, ha voluto commentare la prestazione dei suoi uomini. Con questo risultato dunque, l’Italia, ha ottenuto un importantissimo +3 all’interno del Gruppo C. Ma ecco di seguito il commento del mister campione d’Italia con il Napoli lo scorso anno.

ITALIA: LE DICHIARAZIONI DI SPALLETTI POST UCRAINA

“Stasera bisogna essere contenti. Non è possibile stare sempre laggiù, pressare e non ricevere nemmeno un cross. Abbiamo preso due situazioni nel primo tempo e due palle buttate nel secondo tempo dentro l’area di rigore. Sennò si fa un po’ quelli pignoli e non va bene perché stasera la squadra ha giocato un buon calcio ed è stata in campo in maniera corretta”.

“La mia Italia? È stata quella di tutta la partita, anche nel secondo tempo quando loro sono stati bravi nelle ripartenze. Noi dobbiamo avere più qualità per fare anche il terzo gol. Più tranquillità? Sicuramente, è stata una ventina di giorni di pressione totale nella testa, c’erano troppe cose di cui rendersi conto nonostante gli splendidi collaboratori della federazione che mi hanno dato una mano in tutto”.

Foto: LaPresse