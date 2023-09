Spalletti fa visita alla Juventus. La chiacchierata con Kean apre a una convocazione in Nazionale?

Visita gradita oggi alla Continassa per mister Massimiliano Allegri ed i suoi ragazzi. Ad assistere all’allenamento della Juventus, infatti, era presente il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo la visita a mister Gian Piero Gasperini ed all’Atalanta ed alla Nazionale femminile a Coverciano, quindi, oggi ha fatto direzione verso Torino.

Per l’allenatore azzurro la giornata sabauda è stata quanto mai intensa e importante. Dopo un saluto iniziale con il padrone di casa Massimiliano Allegri con cui poi ha preso il via un lungo colloquio, Luciano Spalletti si è posizionato a bordo campo durante la prima delle due sedute di lavoro giornaliere dei bianconeri che era aperta al pubblico.

Non solo, il tecnico campione d’Italia in carica ha poi scambiato un po’ di chiacchiere con l’amministratore delegato bianconero, Maurizio Scanavino, e il responsabile del settore giovanile, Gianluca Pessotto. Il clima è stato assolutamente cordiale (ben differente dagli screzi post Napoli-Juventus 5-1 della scorsa stagione) con Luciano Spalletti che poi ha parlato anche con i giocatori.

Tra questi, ovviamente, ha spiccato la chiacchierata con Moise Kean. L’attaccante classe 2000, che ultimamente sta vivendo un rapporto complicato con la maglia azzurra (come dimenticare il suo “addio” al raduno dell’Under 21 in occasione degli Europei), vuole tornare nella Nazionale maggiore. Il tecnico toscano oggi ha dimostrato di avere mosso qualche passo in direzione dell’attaccante nativo di Vercelli. In un reparto nel quale l’Italia fa fatica, potrebbe arrivare una nuova chance per lo juventino?

Foto: LaPresse