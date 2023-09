Sorteggio Conference League oggi in tv: programma, orario d’inizio, tv e streaming, tutte le fasce

Arriva anche il momento della Conference League. La terza competizione continentale prenderà ufficialmente il via con il sorteggio di quest’oggi, preludio ad un cammino che porterà fino alla finale di Atene, il prossimo 29 maggio 2024.

Fra le partecipanti c’è anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che si è imposta in rimonta contro il Rapid Vienna grazie alla doppietta di Nico Gonzalez. I viola, finalisti della scorsa edizione, sono inseriti in seconda fascia e rischiano dunque di capitare nel girone con una delle favorite della competizione come Eintracht Francoforte e Lille.

Il sorteggio di Conference League 2023/2024 inizierà alle ore 14.30 di oggi, venerdì 1 settembre. A trasmettere in diretta il sorteggio sarà Sky Sport 24, canale 200 pet gli abbonati a Sky, e in streaming su SkyGo, NOW Tv, DAZN e sul canale Youtube della Uefa. OA Sport vi offrirà invece la consueta DIRETTA LIVE

Segui il meglio della UEFA Conference League su DAZN. Attiva ora

SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2023-2024, IL CALENDARIO

1 settembre

14.30 – Sorteggio Conference League

SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24 (200 Sky)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, canale Youtube UEFA

CONFERENCE LEAGUE 2023-2024, LE FASCE

Prima fascia: AZ, Gent, Dinamo Zagabria, Eintracht, Bruges, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros

Seconda fascia: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Aston Villa, Viktoria Plzen , Fiorentina , Ludogorets, Bodo/Glimt

Terza fascia: Astana, Besiktas, HJK, Spartak Trnava, Olimpia Lubiana, Zorya, Genk, Legia Varsavia

Quarta fascia: Breidablik, Lugano, Ballkani, Cucaricki, Nordsjaelland, KI Klaksvik, Aberdeen, Mostar

Foto: LaPresse