Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Celine Delia fuori gara con tre nulli nello slancio, Taipei in trionfo nei 55 kg

Prima esperienza internazionale a livello senior che va in archivio con un risultato negativo per Celine Delia, finita fuori gara con tre nulli nell’esercizio di slancio ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Riyadh (Arabia Saudita). La giovanissima veneta era impegnata nel gruppo A della categoria non olimpica -55 kg, dopo aver conquistato lo scorso 27 luglio un ottimo argento agli Europei Juniores.

La diciassettenne azzurra ha completato di fatto una sola alzata su sei, ovvero la prima di strappo a quota 80 kg. Successivamente Delia è incappata in due nulli consecutivi a 85 kg, misura che sarebbe valsa il personale, mentre nella seconda metà della competizione ha commesso due errori di seguito a 110 kg e poi l’ultimo a 111 kg, misura già fatta in gara quest’anno ai Campionati Italiani Assoluti di Specialità.

Tripletta fantastica per la taiwanese classe 2005 Chen Guan-Ling, che ha conquistato il suo primo titolo iridato con 203 kg di totale aggiudicandosi inoltre anche entrambi gli ori di specialità con 91 kg di strappo e 112 kg di slancio. Sul podio anche la colombiana Rohelys Galvis Gonzalez, argento con 201 kg (90 di strappo e 111 di slancio), e la messicana Irene Borrego Palacios, bronzo con 199 kg complessivi (89+110). Il bronzo di slancio è andato alla colombiana Rosalba Morales Del Aguila con 110 kg.

