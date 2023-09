Slittino: Natalie Geisenberger annuncia il ritiro, una leggenda di questo sport

Dopo uno stop per maternità adesso arriva quello definitivo: ieri, nella trasmissione tedesca “Blickpunkt Sport”, Natalie Geisenberger ha annunciato il ritiro.

Appende la slitta al chiodo una delle più forti di sempre nella storia: una vera leggenda di questo sport. A 35 anni, dopo 16 anni di carriera, la dominatrice al femminile può vantare sei ori olimpici, nove ori mondiali, un’infinità di successi in Coppa del Mondo e un palmares infinito.

Le sue parole: “Non potrei essere più grata ed orgogliosa. È sempre stato il mio sogno concludere la mia carriera con un gran sorriso sul viso. Questo è il momento di dire: Grazie, questo è tutto!”.

Il commento del presidente della FIL Einars Fogelis: “È con profonda gratitudine e rispetto che guardiamo indietro all’impressionante carriera di questa straordinaria atleta. Per anni, Natalie Geisenberger ha plasmato lo sport internazionale dello slittino ai massimi livelli e ha ispirato il mondo dello sport con i suoi incredibili risultati. Lei è un vero modello e fonte di ispirazione per i giovani atleti di tutto il mondo. Il suo impegno per il fair play, lo spirito di squadra e il suo amore per questo sport l’hanno resa una vera ambasciatrice dello sport dello slittino”.

Foto: Lapresse