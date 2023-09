Sky o DAZN, dove vedere Salernitana-Torino? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Si avvicina sempre di più il momento del ritorno in campo della Serie A 2023-2024 dopo lo stop forzato a causa degli impegni delle Nazionali: lunedì 18 settembre alle 18.00 si affronteranno per la quarta giornata di questo campionato Salernitana e Torino, per una sfida che mette in palio punti preziosi per entrambe le squadre.

La Salernitana, dopo aver strappato un pari importante all’Olimpico contro la Roma per 2-2, ha ottenuto il medesimo bottino dalla sfida casalinga con l’Udinese, per poi uscire sconfitta dallo scontro con una diretta concorrente alla salvezza contro il Lecce. Alla squadra di Paulo Sousa non sono mancate le prestazioni, ma solamente un pizzico in più di cattiveria sotto porta, specie nella sfida con i salentini.

Il Torino di Ivan Juric vuole ottenere il secondo successo consecutivo dopo la vittoria casalinga, arrivata negli ultimi istanti del match, con il Genoa grazie alla splendida rete di Nemanja Radonijc. Al momento la classifica dei granata recita 4 punti in classifica, risultato del pareggio all’esordio contro il Cagliari e, ovviamente, dalla vittoria con il Grifone, nel mentre è arrivata invece la sonora sconfitta a San Siro con il Milan per 4-1.

La sfida tra Salernitana e Torino, il cui via è programmato per le 18.00 di lunedì allo Stadio Arechi di Salerno, sarà visibile in streaming su DAZN e in tv sul canale 214 di Sky (Zona DAZN).

CALENDARIO SALERNITANA-TORINO SERIE A 2023-2024

Lunedì 18 settembre

Ore 18.00 Salernitana-Torino – Diretta streaming su DAZN, Diretta tv sul canale 214 di Sky (Zona DAZN)

PROGRAMMA SALERNITANA-TORINO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Zona DAZN (Canale 214 di Sky).

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse