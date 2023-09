Sky o DAZN, dove vedere Roma-Empoli stasera? Calendario, programma, tv e streaming

Dopo la sosta per le Nazionali, è ripartita la Serie A 2023-2024 con gli anticipi della giornata di ieri: questa sera alle ore 20.45, la Roma di Josè Mourinho andrà alla caccia della prima vittoria stagionale all’Olimpico contro l’Empoli, fanalino di coda della classifica dopo aver ottenuto zero punti nelle prime tre partite.

Per i giallorossi la partenza di questa stagione è stata la peggiore degli ultimi settant’anni: la formazione capitolina non faceva peggio dal 1950, anno in cui è arrivata l’unica retrocessione in Serie B della storia del club. Con l’impiego a pieno regime di Lukaku, più i ritorni dai rispettivi infortuni di Dybala, Renato Sanches e Aouar, i tifosi della Lupa sperano che il gioco possa migliorare, e conseguentemente anche i risultati.

Fino ad ora l’Empoli ha deluso: i toscani sono l’unica squadra a non aver marcato un punto fino a qui, subendo cinque reti a fronte di neanche un gol segnato. Non sarà facile per la squadra di Paolo Zanetti migliorare la situazione quest’oggi, considerando il maggior tasso tecnico degli avversari, ma gli azzurri daranno tutto per tornare a casa con un risultato positivo dalla trasferta romana.

La sfida tra Roma e Empoli, il cui via è programmato per le 20.45 di domenica allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO ROMA-EMPOLI OGGI

Domenica 17 settembre

Ore 20.45 Roma-Empoli – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ROMA-EMPOLI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse